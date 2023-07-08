Евпатория, Зеленоградск и Сочи возглавили топ курортов для семейного отдыха

В десятке лидеров в том числе оказались Анапа, Геленджик, Адлер, Сириус, Солнечногорск, Махачкала и Ейск

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Евпатория, Зеленоградск и Сочи возглавили рейтинг самых популярных курортов для семейного отдыха с детьми. Об этом свидетельствует опрос российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха "Суточно.ру", который есть в распоряжении ТАСС.

"За Евпаторию проголосовали 18% опрошенных, за Зеленоградск - 17%, Сочи - 17%. Кроме того, в топ-10 курортов вошли Анапа (13%), Геленджик (10%), Адлер (8%), Сириус (5%), Солнечногорск (4%), Махачкала (4%) и Ейск (4%)", - говорится в материалах.

Респонденты также назвали Дербент, Ялту, Севастополь, Судак, Гурзуф, Кореиз, Алушту.

За последние годы существенно возросла популярность курортов Дагестана, число бронирований уже сравнялось с количеством бронирований в Большом Сочи, рассказал ТАСС основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха "Суточно.ру" Юрий Кузнецов. "Спрос на курорты Калининградской области также растет динамично - прирост бронирований в Зеленоградске и Светлогорске за последний год составил около 60%", - отметил собеседник агентства.

Отмечается, что при этом средняя стоимость аренды на курортах России летом составляет около 4,1 тыс. рублей за сутки. По сравнению с прошлым летом цены увеличились примерно на 10%.

В частности, в Ейске и Евпатории арендная ставка составляет 2,8 тыс. рублей за сутки в каждом из городов. В Махачкале аренда в среднем стоит 3,1 тыс. рублей за сутки, Анапе - 3,4 тыс. рублей, Адлере - 4,4 тыс. рублей, Геленджике - 4,8 тыс. рублей, Солнечногорске - 5,2 тыс. рублей, Сочи - 5,2 тыс. рублей, Зеленоградске - 5,4 тыс. рублей, Сириусе - 5,8 тыс. рублей. Сравнительно недорого, с арендой до 3 тыс. рублей за сутки, можно отдохнуть в Феодосии, Судаке, Туапсе.

В опросе приняли участие более 2,4 тыс. человек.