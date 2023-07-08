Кубань намерена построить пять универсальных спортплощадок в Херсонской области

Как сообщил и.о. замминистра молодежной политики и спорта Херсонской области Сергей Ротонос, на это направят 60 млн рублей

ГЕНИЧЕСК, 8 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в качестве региона-шефа намерены построить в пяти городах и поселках Херсонской области универсальные спортивные площадки для игровых видов спорта, сообщил в субботу ТАСС и.о. заместителя министра молодежной политики и спорта Херсонской области Сергей Ротонос.

"Регион-шеф Краснодарский край в 2023 году планирует строительство в городах Скадовске, Геническе, поселках городского типа Каланчаке, Чаплынке, Ивановке пяти универсальных спортивных площадок для игровых видов спорта на сумму 60 млн рублей", - сказал он.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подписал постановление, согласно которому правительство России направит более 326 млн рублей на обновление спортивного инвентаря и оборудования для школ и спортивных учреждений Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Эти средства уже предусмотрены в программе социально-экономического развития этих территорий.

Ротонос уточнил, что по программе социально-экономического развития Херсонской области на 2023 год запланировано обновление материально-технической базы для 11 учреждений, реализующих программы спортивной подготовки, на общую сумму 52,4 млн рублей.

"На приобретение спортивной экипировки для членов спортивных сборных команд Херсонской области в количестве 580 комплектов предусмотрено 17 млн рублей. На текущий ремонт 10 физкультурно-спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении учреждений, реализующих программы спортивной подготовки, за счет средств фонда "Наш спорт" предусмотрено финансирование до 300 млн рублей", - добавил он.

Также и.о. замминистра рассказал, что спортивная инфраструктура, в том числе и спортивные залы, в Каховке, Новой Каховке, Алёшках и Голой Пристани имеют критические повреждения из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.