В ЦДМ в честь Дня московского транспорта пройдет праздничная программа

Мероприятия будут проходить 8 и 9 июля

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке совместно с метрополитеном столицы подготовил совместную праздничную программу в честь Дня московского транспорта 8 и 9 июля, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ЦДМ.

"Мы подготовили большую праздничную программу на разных площадках города в честь Дня московского транспорта. Наших маленьких пассажиров тоже ждет много интересного - 8 и 9 июля впервые состоится совместная акция Московского метрополитена с Центральным детским магазином на Лубянке. В вестибюле станции метро "Лубянка" дети смогут поиграть с большим плюшевым мишкой и аниматорами, а также получить в подарок воздушные шары", - привели в тексте слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Праздничная акция будет проходить в вестибюле станции метро "Лубянка" на выходе к Центральному детскому магазину на Лубянке 8 и 9 июля с 12:00 до 14:00 мск.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в фотоконкурсе "День Московского транспорта с Мишкой" - для этого понадобится сделать фотографии с плюшевым мишкой в вестибюле станции и опубликовать их до 10 июля с хештегом #ПоймайМишкувМетро на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Авторы первых 100 публикаций получат сувениры с символикой московского транспорта и приглашения на двоих на смотровую площадку ЦДМ.

"Наша совместная с московским транспортом программа <...> объединяет сразу два праздника - День Московского транспорта и День семьи, любви и верности. Один из символов детского магазина - двухметровый плюшевый медведь впервые спустится в метро и порадует юных пассажиров. Также гостей ждут бесплатные экскурсии по достопримечательностям ЦДМ, которые связывают многие поколения. Особое внимание гиды уделят коллекции ретроигрушек на тему транспорта, которая представлена в нашем "Музее детства", - добавила генеральный директор ЦДМ на Лубянке Светлана Фарниева, которую цитирует пресс-служба.

Также посетители главного детского магазина смогут принять участие в бесплатных экскурсиях по достопримечательностям ЦДМ. Вместе с гидом гости посетят главный атриум, трехпролетную лоджию, смотровую площадку и "Музей детства", где собраны ретроигрушки 1950-1980-х годов. Кроме того, в рамках экскурсий российский историк и москвовед Михаил Коробко расскажет посетителям об экспонатах музея и уникальной коллекции игрушек, посвященной транспорту: легковые и грузовые автомобили, гоночные болиды, речные катера. Экскурсии предназначены для семей с детьми старше шести лет. Мероприятия можно посетить по предварительной регистрации 9 июля.