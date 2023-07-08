В Каховской больнице заработало отделение для стационарного лечения на 12 коек

В учреждение вернули 100% оборудования, которое было эвакуировано осенью

ГЕНИЧЕСК, 8 июля. /ТАСС/. Отделение для стационарного лечения на 12 коек открылось в Каховке в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Каховского муниципального округа.

"В городе Каховка заработала больница. Открылось отделение для стационарного лечения. Имеется 12 коек, из них пять коек - хирургического отделения, пять коек - травматологического отделения и две койки реанимации. В больницу вернулось 100% оборудования, которое было эвакуировано осенью", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в приемном покое врачи принимают от 40 до 50 человек в день, в основном с вопросами гериатрии, либо патологии. Также организована доставка пациентов в больницы Геническа, Скадовска или Новотроицка. При этом, несмотря на закрытие родильного отделения, с момента возобновления работы больницы врачи помогли при родах пятерым женщинам. Также в больнице организован прием у невропатолога, травматолога, гинеколога, маммолога, хирурга, доступна лаборатория для анализа крови.

Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали Каховку, находящуюся на левом берегу Днепра. При этом несколько раз под удар попадало здание Каховской центральной районной больницы.