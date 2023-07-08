Собянин поздравил сотрудников московского транспорта с профессиональным праздником

Мэр города поблагодарил работников за труд на благо миллионов жителей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников и ветеранов Транспортного комплекса столицы с Днем московского транспорта. Он поблагодарил работников за труд на благо миллионов жителей города.

"Поздравляю сотрудников и ветеранов Транспортного комплекса с профессиональным праздником - Днем московского транспорта. <…> У Московского транспорта славное прошлое и замечательные перспективы. Я уверен, что транспорт всегда будет драйвером позитивных перемен, делая город лучше и удобнее для каждого жителя столицы", - написал мэр в своем официальном блоге.

Собянин отметил, что ежедневно работники Московского метрополитена, ГУП "Мосгортранс", коммерческих перевозчиков, Центра организации дорожного движения, Московского паркинга и ГКУ "Организатор перевозок", инспекторы МАДИ, железнодорожники, таксисты, сотрудники ГИБДД и УВД и многие другие работники транспортной системы Москвы обеспечивают движение, "а значит, и жизнь огромного мегаполиса".

"Вы задаете его темп и ритм. Благодаря вам каждый из нас может работать, учиться, делать бизнес, отдыхать, развлекаться, встречаться и, конечно же, возвращаться домой. Спасибо вам за ваш труд на благо миллионов жителей нашего города", - добавил он.

По словам мэра, за последние годы столице удалось серьезно продвинуться по пути к достижению цели по созданию и обеспечению доступного, комфортного, безопасного, технологичного и экологичного транспорта для москвичей и гостей города. "По многим параметрам сегодня мы не просто соответствуем мировым стандартам транспорта, а превосходим их", - заключил Собянин.