Премьер-министр РФ отметил, что этот праздник стал олицетворением истинных семейных ценностей, символом взаимного уважения, искренних чувств и преданности

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, отметив, что в России во все времена главной опорой была и остается семья. Телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

"Семьи с детьми, защита материнства и детства, улучшение демографической ситуации - приоритет государственной политики и важное направление работы правительства. Сегодня реализуется целый комплекс мер, выстроена система финансовой поддержки. Осуществляются выплаты в связи с рождением и усыновлением ребенка, расширена программа материнского капитала, создаются условия для трудовой занятости женщин, воспитывающих детей, во всех регионах строятся детские сады и школы", - говорится в сообщении.

Премьер-министр также подчеркнул, что из поколения в поколение, от родителей к детям передаются духовные и культурные традиции, обычаи, прививается любовь к Родине. Этот праздник стал олицетворением истинных семейных ценностей, символом взаимного уважения, искренних чувств и преданности, считает Мишустин.

"Большие, дружные, крепкие семьи - это национальное достояние и гордость нашей страны. Благородный и сложный родительский труд достоин уважения и искренних слов благодарности. Щедрость души, забота и внимание, которые вы проявляете, являются примером, доказывают, как можно любить, уважать, делать счастливыми друг друга", - говорится в телеграмме.

Мишустин пожелал всем российским семьям здоровья, взаимопонимания и благополучия.

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. До 2022 года отмечался неофициально. 28 июня 2022 года указом президента РФ празднику придан официальный статус. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муромском княжестве. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака.