На портале "Узнай Москву" появился квиз по Дню семьи, любви и верности

Первые три пользователя портала, которые ответят на максимальное количество вопросов получат в подарок книгу, изданную Департаментом культурного наследия

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Новый квиз с вопросами, связанными со столичными объектами культурного наследия, появился ко Дню семьи, любви и верности на портале "Узнай Москву". В него вошли 10 вопросов, посвященных "любовным посланиям" в архитектуре столицы и романтическим традициям, хранимым москвичами, сообщили в субботу в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Мы продолжаем серию познавательных летних квизов для молодежи. Ко Дню семьи, любви и верности мы подготовили новые вопросы об архитектуре и истории нашей столицы. В рамках квиза участники узнают над какими проектами работала семейная пара архитекторов Иван Таранов и Надежда Быкова, какие "мосты любви" есть в Москве и где на Аллее любви в Коломенском по традиции загадывают желания", - сообщил руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, чьи слова приводит пресс-служба.

Он уточнил, что первые три пользователя портала "Узнай Москву", которые ответят на максимальное количество вопросов получат в подарок книгу, изданную департаментом.

Также участникам квиза предстоит ответить, что объединяет три московских доходных дома, выполненных в духе средневековой европейской архитектуры, у какого столичного монумента чаще всего назначают свидания, что установлено у одной из многочисленных лавочек, на которой часто проводят время влюбленные в Нескучном саду.

Портал "Узнай Москву" - совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный онлайн-гид содержит фотографии и описание более 2,2 тыс. зданий, свыше 690 памятников, 350 музеев. На портале опубликовано более 250 тематических маршрутов по разным районам города и свыше 100 квизов.