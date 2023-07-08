8 июля, 09:20

На станции метро "Арбатская" состоялся концерт

На мероприятии коллектив Imperialis Orchestra исполнил российские рок-хиты и выступил шоу-балет "Тодес"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Музыканты и танцоры выступили на концерте в рамках проекта "Ночь в метро" на станции "Арбатская" Арбатско-Покровской линии столичной подземки. Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В ночь с 7 на 8 июля прошло зажигательное мероприятие в рамках проекта "Ночь в метро". Мы организовали его в преддверии Дня московского транспорта. Концерт состоялся на станции метро "Арбатская". Билеты мы распределили среди победителей розыгрыша", - говорится в публикации.

Отмечается, что в рамках мероприятия коллектив Imperialis Orchestra исполнил российские рок-хиты, и выступил шоу-балет "Тодес". 

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