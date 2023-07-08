Она соответствует гигиеническим нормативам

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. В Москве за полгода провели более 1,3 млн анализов воды. Она соответствует гигиеническим нормативам. Об этом сообщил ТАСС в субботу заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства круглосуточно держат на контроле физико-химические и микробиологические показатели, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода. За январь - июнь 2023 года провели более 1,3 млн анализов воды, которые в очередной раз подтвердили ее полное соответствие всем гигиеническим нормативам", - сказал он.

Заместитель мэра уточнил, что в настоящее время столичную воду проверяют по 184 различным показателям.

"В Москве функционируют четыре станции водоподготовки, их общая производительность - более 6 млн куб. м при сегодняшней норме ежедневного потребления почти 3 млн куб. м. Контролируем с помощью современных технологий качество воды на всем пути ее движения от водоисточника до потребителя, дополнительно на станциях водоподготовки и в распределительной сети работают более 500 автоматических анализаторов", - добавил Бирюков.

Также он пояснил, что приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую специалистам оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки.