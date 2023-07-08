Более 800 студентов прошли стажировку в высокотехнологичных компаниях Москвы

Молодые специалисты получают опыт работы, а предприятия готовят кадры на востребованные и дефицитные вакансии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Свыше 800 студентов получили практику в московских высокотехнологичных компаниях. Об этом сообщил в субботу в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Стажировку в высокотехнологичных компаниях - резидентах ОЭЗ "Технополис Москва" прошли больше 800 студентов", - написал мэр

Он уточнил, что проект "ТехноСтажировка" был запущен в начале прошлого года. Молодые специалисты получают опыт работы, а предприятия сразу готовят кадры на востребованные и дефицитные вакансии.

"Для высокотехнологичных производств важно как можно раньше привлечь начинающих специалистов, чтобы они еще на стадии обучения приобретали необходимые профессиональные навыки", - отметил глава столицы.

Собянин добавил, что проект объединил больше 60 компаний ОЭЗ Москвы. "Самыми ориентированными на молодежь стали предприятия из отрасли 3D-печати и полиграфии, производители новых материалов, микроэлектроники и фармацевтики", - заключил мэр.