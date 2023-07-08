В Ингушетии до 11 июля объявили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра

Порывы ветра могут достигать 25 м/с

МАГАС, 8 июля. /ТАСС/. В Ингушетии с 8 по 11 июля объявили штормовое предупреждение о ветре до 25 м/с и ливнях с градом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"В период 11:00-13:00 мск и до конца суток 8 июля, в течение суток 9, 10 июля, ночью и утром 11 июля местами в Ингушетии ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что из-за непогоды возможен подъем уровней воды в реках до неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малого объема.

В пятницу МЧС по региону объявило на 7 и 8 июля штормовое предупреждение из-за сильной жары до 40 градусов. Сейчас в Ингушетии 29 градусов, облачно.