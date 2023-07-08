В Брянске при новом храме во имя Петра и Февронии построят центр поддержки семьи

Закладной камень на месте строительства будущего храма освятили 8 июля

БРЯНСК, 8 июля. /ТАСС/. Центр поддержки семьи, материнства и детства, где будут комплексно помогать беременным, малообеспеченным, многодетным и неполным семьям, планируют открыть на территории храма во имя святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в Брянске. Закладной камень на месте строительства будущего храма освятили в субботу, сообщили в Брянской епархии.

"При храме планируется построить церковный центр поддержки семьи, материнства и детства. В его задачи будет входить содействие укреплению института семьи, материнства и детства посредством оказания комплексной помощи кризисным беременным, малообеспеченным, многодетным и неполным семьям на территории города Брянска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2014 году в микрорайоне на территории бывшего аэропорта в Брянске по благословению митрополита Брянского и Севского Александра был установлен временный храм. "Но в настоящее время существует необходимость в строительстве новой каменной церкви большей вместительности", - добавили в епархии. Помимо самой церкви и центра поддержки семьи, материнства и детства, в храмовый комплекс войдет также памятник небесным покровителям семьи и брака святым благоверным князьям Петру и Февронии.