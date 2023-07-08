На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка со стороны полуострова

Время ожидания достигает около часа

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Порядка 260 автомобилей скопились в очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи, время ожидания достигает около часа. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

"14:00: со стороны Керчи образовалась очередь около 260 машин. Время ожидания в районе часа", - говорится в публикации. Отмечается, что со стороны Краснодарского края проезд на Крымский мост не затруднен.

Из-за начала активного туристического сезона в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом, а также в связи с тщательным досмотром, который проводится после теракта 8 октября 2022 года, при въезде на Крымский мост со стороны Кубани с 1 июля начали образовываться многокилометровые пробки. Самая протяженная очередь из машин была зафиксирована в понедельник утром, тогда длина пробки на Крымский мост со стороны Кубани, по данным оперштаба Краснодарского края, достигла 13 км.

5 июля сообщалось, что пробки на подъездах к Крымскому мосту, возникшие со стороны Краснодарского края и Крыма, ликвидированы. Ранее ситуация на подъезде к Крымскому мосту обсуждалась на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Сообщалось, что Минтранс РФ ожидает пиковой нагрузки на Крымском мосту 16-17 июля. Также затруднения в движении транспорта возможны и в августе - уже на выезде из республики.