В московском метро открыли фотовыставку собак-проводников

Также пассажирам предлагается с помощью смартфона считать QR-коды и прочитать 14 историй о собаках-проводниках и их хозяевах

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Выставку из 30 фотографий собак-проводников открыли в столичном метро. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"В метро открылась выставка "Не просто собака" о самых верных друзьях человека - собаках-проводниках. Эти животные каждый день помогают незрячим и слабовидящим людям передвигаться по городу, ездить в путешествия, ходить на работу и заниматься любимыми хобби. На "Выставочной" мы разместили 30 фотографий четвероногих друзей и помощников, все снимки сделали на станциях БКЛ", - говорится в публикации.

Также пассажирам предлагается с помощью смартфона считать QR-коды и прочитать 14 историй о собаках-проводниках и их хозяевах. "Там же найдете правила поведения с этими животными. Сайт специально адаптировали для незрячих и слабовидящих людей", - отметили в департаменте.

Отмечается, что Московский метрополитен с 2014 года содействует Российской школе собак-проводников ВОС в подготовке животных для сопровождения слабовидящих пассажиров.

"Приходите посмотреть на трогательные снимки до 20 июля", - следует из сообщения.