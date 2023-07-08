В ГД заявили, что законопроект о запрете смены пола примут, несмотря на сопротивление

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что патриаршая комиссия по вопросам семьи предлагает предусмотреть инструменты защиты российских детей, которые находятся на усыновлении в тех странах, где смена пола разрешена

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Законопроект о запрете смены пола встречает сопротивление, однако депутаты доведут "начатое до конца", и он будет принят. Такое мнение опубликовал вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") в своем Telegram-канале в субботу.

Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что Госдума в течение июля примет решение о запрете смены пола.

"Несмотря на сопротивление, которое мы испытываем при рассмотрении законопроекта о запрете смены пола, он будет принят, мы доведем начатое до конца и не дадим оставить какие-либо лазейки, как бы кому этого не хотелось. Работа будет продолжена вплоть до установления полного запрета. И это не вопрос ограничения чьих-то там свобод, это вопрос национальной безопасности", - написал Толстой.

Он также отметил, что патриаршая комиссия по вопросам семьи предлагает предусмотреть инструменты защиты российских детей, которые находятся на усыновлении в тех странах, где разрешена смена пола, в том числе несовершеннолетним.

Инициатива о запрете смены пола была внесена в Госдуму в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе с Володиным. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить положением, согласно которому "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения". Законопроект также вводит запрет для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.