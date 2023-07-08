Почти 700 нелегалов за день пересекли Ла-Манш

Это стало самым большим числом прибывших в Великобританию нелегальных мигрантов за день с начала 2023 года, сообщил телеканал Sky News

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Почти 700 нелегальных мигрантов пересекли в пятницу пролив Ла-Манш и прибыли в Великобританию. Как сообщил в субботу телеканал Sky News со ссылкой на МВД Соединенного Королевства, это стало самым большим числом прибывших в страну нелегалов за день с начала года.

Как отмечается, 686 мигрантов прибыли на 13 лодках. Таким образом преодолен антирекорд года, установленный 11 июня, когда до берегов Англии таким же образом добрались 549 человек. Всего же с начала года число нелегальных мигрантов, которые пересекли Ла-Манш, отплыв из Франции, достигло 12 119, это практически соответствует статистике прошлого года. Число незаконных пересечений традиционно увеличивается летом, когда стоит хорошая и более теплая погода.

Число нелегальных мигрантов, добирающихся до берегов Англии, неуклонно увеличивается на протяжении четырех последних лет, несмотря на обещания правящей Консервативной партии бороться с незаконной иммиграцией. В 2018 году было зафиксировано 299 подобных случаев, в 2019 году - 1,8 тыс., в 2020 году уже 8,4 тыс. человек воспользовались незаконным морским путем, а в 2021 году - 28,5 тыс. человек. В прошедшем году этот показатель вырос на 60% и достиг 45,7 тыс. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал решение проблемы нелегалов одной из пяти главных целей своего кабинета.