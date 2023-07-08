В Тбилиси сторонники консервативного движения сорвали фестиваль ЛГБТ-сообщества

Как отметили в организации Tbilisi Pride, сотрудники правоохранительных органов не сумели обеспечить охрану

ТБИЛИСИ, 8 июля. /ТАСС/. Несколько сотен сторонников консервативного движения сорвали проведение фестиваля Tbilisi Pride в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении организаторов фестиваля.

"Нам пришлось покинуть территорию. Сотрудники правоохранительных органов не сумели обеспечить охрану. Была проведена эвакуация маршрутными такси", - говорится в заявлении организации Tbilisi Pride. По мнению организаторов, полицейские содействовали людям, которые пришли сорвать мероприятие.

Закрытый фестиваль ЛГБТ-сообщества должен был состояться в Тбилиси в 16:00 (15:00 мск) у Лисьего озера. Утром сторонники консервативного движения Alt-Info, как и анонсировали заранее, собрались в нескольких километрах от места его проведения и колонной направились к Лисьему озеру. Несмотря на большое количество полицейских, пытавшихся сдержать толпу по периметру места запланированного мероприятия, участники движения преодолели оцепление. Несколько человек были задержаны.

Участники ЛГБТ-сообщества не первый год пытаются провести фестиваль, а также устроить шествие в Тбилиси, однако этому противятся сторонники консервативных взглядов. В июле 2021 года противники ЛГБТ-сообщества на проспекте Руставели в Тбилиси напали на журналистов, собравшихся освещать марш. В результате массового избиения пострадали десятки работников СМИ.