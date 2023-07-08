Во Франции пробки на дорогах растянулись почти на 1 тыс. км в первый день каникул

Наиболее сложная обстановка наблюдалась на трассах A7 и A10

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Дорожные заторы на дорогах европейской части Франции растянулись почти на 1 тыс. км утром в первый день летних каникул, начавшихся в школах по всей стране. Такие данные приводит в субботу правительственный портал Bison Futé.

Пиковая нагрузка на дорожную сеть была зафиксирована в 12:05 по местному времени (13:05 мск), когда длина дорожных заторов достигла 972,4 км. Наиболее сложная обстановка наблюдалась на трассе A7, ведущей на юг от Лиона в сторону средиземноморского побережья, и на A10 от Парижа к Бордо.

В первые дни каникул по всей Франции традиционно наблюдаются затруднения на дорогах в связи с большим количеством желающих поскорее отправиться в путешествие. 7 и 8 июля портал Bison Futé, где публикуется информация об обстановке на французских дорогах, рекомендовал жителям столичного региона Иль-де-Франс начинать поездку до 05:00 (06:00 мск), чтобы избежать проблем на выезде из Парижа и других крупных городов. Также автомобилистам настоятельно рекомендовано избегать некоторых маршрутов в определенные часы, в частности трассы A7 с 12:00 до 21:00 по местному времени (13:00 - 22:00 мск). 8 июля затруднения ожидались также утром на выезде из Парижа по трассе A10.