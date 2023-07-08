В Крыму заявили, что транспортный коридор через новые регионы сократит путь в республику

Речь идет о коридоре через Мелитополь и Джанкой, который проходит по побережью Азовского моря

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Трафик по альтернативным дорогам в Крым, пролегающим через территории регионов, вошедших в состав РФ, возрастает. Новый транспортный коридор через Мелитополь и Джанкой, где завершается ремонт дороги, сократит путь на полуостров примерно на 150 км по сравнению с маршрутом через Крымский мост. Об этом сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в эфире канала "Соловьев.Live".

"Увеличился поток людей, которые едут с той стороны в сторону Крыму, например, за последние сутки-двое увеличился более чем на тысячу ежедневный проезд несмотря на все сложности, которые там есть. Сама дорога, проделывается колоссальная работа по ее завершении, она практически уже завершается. 450 км дороги отремонтированы, остаются небольшие совершенно куски. В перспективе это будет один из маршрутов попадания в Крым - это минус 150 км примерно, чем людям ехать через мост, когда эта дорога станет абсолютно безопасной", - сказал Константинов.

Он уточнил, что этот транспортный коридор проходит по побережью Азовского моря.

Автомобильный турпоток

Константинов добавил, что автомобильный турпоток в Крыму с 2014 года увеличился почти в 3,5 раза.

"Железная дорога не может нам восполнить того туриста, который у нас традиционно был во времена Советского Союза. Вся надежда на мост [Крымский] и на автомобильного туриста. Автомобильный турпоток объективно увеличился. В Крыму было зарегистрировано порядка 150-180 тысяч автомобилей до возвращения в Российскую Федерацию. Сейчас более 450 тысяч. В три с лишним раза увеличился поток только в Крыму", - сказал Константинов.

По его словам, автомобиль становится все более популярным средством передвижения, поэтому необходимо развивать автотуризм.

"На это, наверное, сейчас нужно в первую очередь настраиваться. Люди любят ездить и путешествовать, нам надо туристическую стратегию на это выстраивать", - подчеркнул Константинов.