Москвичам рекомендовали пить меньше кофе и отказаться от алкоголя в жару

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников также отметил, что предпочтение нужно отдавать легким, холодным блюдам, отказаться от тяжелой, горячей пищи

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендовали не пить много кофе в жаркую погоду, а также не употреблять алкоголь. Об этом ТАСС сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

"Лучше употреблять чистую воду, чаи, настои, морсы. А вот количество кофе стоит снизить. Он имеет мочегонный эффект. Очень опасно употребление в жару спиртных напитков. Алкоголь нарушает терморегуляцию и дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему", - сказал Тяжельников.

По его словам, в жаркую погоду очень важно контролировать водно-солевой баланс организма, поскольку влага быстро уходит за счет потоотделения, а недостаток жидкости опасен для здоровья. Пить нужно много в течение дня, часто, но понемногу, чтобы не давать большую нагрузку на почки.

Он также подчеркнул, что в жаркие дни нужно отдавать предпочтение легким, холодным блюдам, отказаться от тяжелой, жирной, жаренной горячей пищи. Это время традиционной в нашем меню окрошки и других холодных супов, салатов.

По данным Гидрометцентра России, в Москве в субботу облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза и до 24 градусов тепла.