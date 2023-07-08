Шефы-регионы заменят в ЛНР более 15 км теплотрасс перед новым отопительным сезоном

Как сообщила директор госпредприятия "Луганскгаз" Татьяна Богородько, на данный момент 31% объектов теплового хозяйства республики уже полностью обследованы и подготовлены к наступающему отопительному сезону

ЛУГАНСК, 8 июля. /ТАСС/. Субъекты, взявшие шефство над городами и районами Луганской Народной Республики, перед началом нового отопительного сезона в регионе заменят более 15 км теплотрасс. Об этом сообщила ТАСС директор госпредприятия ЛНР "Луганскгаз" Татьяна Богородько.

"Управлениями теплового хозяйства государственного унитарного предприятия "Луганскгаз" ведется активная работа по подготовке к следующему отопительному сезону. <…> В рамках шефской помощи другими субъектами Российской Федерации производятся масштабные мероприятия по модернизации и замене аварийных участков тепловых сетей, а также обновлению оборудования на котельных. Суммарно регионами-шефами, согласно утвержденному плану, производится замена более 15 км наиболее изношенных теплотрасс и комплексная замена оборудования на котельных с максимальной мощностью более 400 мегаватт, в том числе в городах Горское, Золотое, Лисичанск, Рубежное и Северодонецк", - сказала она.

Богородько рассказала, что на данный момент 31% объектов теплового хозяйства ЛНР уже полностью обследованы и подготовлены к наступающему отопительному сезону. "А именно: 60 из 204 эксплуатируемых котельных и 188 км из 590 км тепловых сетей. <…> На котельных производятся все необходимые диагностические мероприятия: замена насосных агрегатов, фильтров химводоочистки, выполняются все виды ремонтов котлов и обновление газовых термоблоков", - отметила она.

При этом централизованное отопление, по словам Богородько, осуществляется в городах Луганск, Алчевск, Антрацит, Ровеньки, Первомайск, а также на территории Северодонецкой агломерации.