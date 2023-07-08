8 июля, 12:42

В Москве на двух парковках будут выступать музыканты каждые выходные до конца сентября

Артистов можно будет услышать у входа в парк искусств "Музеон" и на ул. Новый Арбат

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Участники проекта "Музыка в метро" будут выступать на двух столичных парковках со шлагбаумами по выходным до конца сентября. Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Живая музыка снова зазвучала на парковках со шлагбаумом. Мы вернули совместный проект "Музыки в метро" и "Московского паркинга". Впервые он заработал в прошлом году, а сейчас мы решили его расширить, так как проект вам понравился. Теперь вы сможете услышать выступления артистов на 2 парковках: №9009 у входа в парк искусств "Музеон", №9015 на ул. Новый Арбат, 11-21 (участок 2)", - говорится в публикации.

Отмечается, что музыканты будут выступать на парковках по субботам и воскресеньям с 16:00 до 22:00 до конца сентября. 

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