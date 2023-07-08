8 июля, 12:47

В московском метро установили инсталляции со словом "семья" над входами шести станций

Также знак "М" обрамили цветами в форме сердца

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Знак "М" над вестибюлями шести станций московского метрополитена обрамили инсталляциями с цветами в форме сердца и словом "семья". Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В честь всероссийского Дня семьи, любви и верности на 6 станциях разместили особенные инсталляции - "сеМья" в форме сердца. Увидеть их можно на станциях: "Трубная" (выход 2), "Пушкинская" (выход 4), Третьяковская" (выход 2), "Китай-город" (выход 9), "Красные ворота" (выход 1), "Павелецкая" (выход 2)", - говорится в публикации. 

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