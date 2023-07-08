В КБР построят здание отделения скорой помощи в Республиканской клинической больнице

Глава региона Казбек Коков сообщил, что в новом подразделении будет возможность оперативно обследовать экстренных больных и распределять их в зависимости от тяжести состояния

НАЛЬЧИК, 8 июля. /ТАСС/. Здание отделения скорой помощи построят на территории крупнейшей в регионе многопрофильной Республиканской клинической больнице (РКБ) Кабардино-Балкарии (КБР), сообщил в субботу глава региона Казбек Коков.

"Сегодняшний объезд строящихся крупных социальных объектов Нальчика начал с Республиканской клинической больницы. На территории между семиэтажным хирургическим корпусом и зданием сосудистого центра будет построено отделение стационарной скорой помощи с функциями приемного отделения. Интеграция такого подразделения в структуру крупнейшей многопрофильной больницы региона, куда постоянно поступают экстренные пациенты с различными патологиями и травмами, является прогрессивным и принципиальным решением", - написал Коков в своем Telegram-канале.

В новом подразделении будет возможность оперативно обследовать экстренных больных и распределять их в зависимости от тяжести состояния. "Здание площадью более 1,2 тыс. кв. м будет состоять из трех зон - противошоковой с реанимацией и операционной, для ходячих пациентов и пациентов со средней тяжестью состояния. Здесь же будут и диагностические кабинеты с современным оборудованием, в том числе КТ, УЗИ-аппаратами", - перечислил он.

Пациенты смогут находиться в этом стационаре до трех дней - до стабилизации жизненных показателей и направления в профильное отделение, что позволит упорядочить работу плановой хирургии, эффективнее использовать диагностическую базу учреждения на этапе поступления больных. Все это в комплексе повысит оперативность в оказании экстренной медицинской помощи, подчеркнул глава КБР.

Он также напомнил, что проект реализуется за счет средств, которые были переданы в дар Кабардино-Балкарии меценатом Хазретом Совменом в честь 100-летия ее образования. Ранее сообщалось, что меценат, бывший глава Адыгеи Хазрет Совмен передал КБР 50 млн рублей.

Республиканская клиническая больница Минздрава КБР - это главное многопрофильное учреждение здравоохранения КБР, обеспечивающее специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь населению республики. В его состав входят в ряду других травматологический и Региональный сосудистый центры, консультативная поликлиника и травматологический пункт. Специализированная стационарная помощь оказывается по 22 профилям.