В Подмосковье полностью восстановили электроснабжение после грозы

В ближайшее время устранят оставшиеся незначительные обесточенные участки электросетей в городских округах Истра и Павловский Посад

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Электроснабжение в Московской области полностью восстановлено после циклона. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Министерства энергетики региона.

"Основной удар стихии пришелся на Раменский и Ступинский городские округа и городской округ Коломна. В Коломне, технологические сбои в электроснабжении были устранены в течение 1,5 часа. На данный момент большинство потребителей подключены по нормальной схеме работы сетей", - говорится в сообщении.

Как заверили в министерстве, в ближайшее время будут устранены оставшиеся незначительные обесточенные участки электросетей в городских округах Истра и Павловский Посад.

"Для получения оперативной информации по вопросам электроснабжения и сообщения о фактах нарушения подачи электроэнергии звоните по бесплатному и круглосуточному телефону Светлой линии "Россети Московский регион": 8 800 220 0 220 или по телефону горячей линии "Мособлэнерго": 8 495 99 500 99", - заключили в пресс-службе.