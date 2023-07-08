Пробка на Крымский мост со стороны полуострова устранена

В очереди ранее находились около 90 машин

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Движение к Крымскому мосту на подъездах со стороны полуострова и Кубани больше не затруднено. Об этом сообщается по состоянию на 17:00 мск в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

"17:00: затруднений для проезда к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет", - говорится в публикации.

Ранее в субботу сообщалось, что к 7 утра со стороны Краснодарского края на подъезде к Крымскому мосту вновь скопился транспорт, в очереди находились порядка 260 автомобилей, затем их число увеличилось до 300, позже пробка со стороны Кубани была ликвидирована. Со стороны Крыма пробка на подъезде к Крымскому мосту начала образовываться во второй половине дня, по состоянию на 14 часов в очереди скопились около 260 машин, затем пробка начала сокращаться.

Из-за начала активного туристического сезона в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом, а также в связи с тщательным досмотром, который проводится после теракта 8 октября 2022 года, при въезде на Крымский мост со стороны Кубани с 1 июля начали образовываться многокилометровые пробки. Самая протяженная очередь из машин была зафиксирована в понедельник утром, тогда длина пробки на Крымский мост со стороны Кубани, по данным оперштаба Краснодарского края, достигла 13 км.

5 июля сообщалось, что пробки на подъездах к Крымскому мосту, возникшие со стороны Краснодарского края и Крыма, ликвидированы. Ранее ситуация на подъезде к Крымскому мосту обсуждалась на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Сообщалось, что Минтранс РФ ожидает пиковой нагрузки на Крымском мосту 16-17 июля. Также затруднения в движении транспорта возможны и в августе - уже на выезде из республики.

В новость были внесены изменения (17:26 мск) - добавлена информация о ликвидации пробки.