В Париже полиция разогнала манифестацию против полицейского насилия

Нескольким участникам были выписаны штрафы

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Франции разогнали участников манифестации против полицейского насилия, которые пытались собраться на площади Республики в Париже вопреки запрету префектуры полиции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

К 15:00 по местному времени (16:00 мск) на площади насчитывалось несколько сотен человек. Некоторые пришли с флагами партий "Неподчинившаяся Франция" и Новой антикапиталистической партии, также присутствовали представители ассоциации "Правды для Адама Траоре" - 24-летнего темнокожего мужчины, погибшего после задержания жандармами в 2016 году. Тем не менее, как убедился корреспондент ТАСС, никаких лозунгов собравшиеся не скандировали, примерно в 15:25 (16:25 мск) полицейские в защитном обмундировании начали зачищать площадь от участников манифестации. По информации телеканала BFMTV, нескольким участникам были выписаны штрафы.

Префектура полиции Парижа опубликовала запрет на проведение акции в субботу утром. В качестве причины такого решения указано слишком позднее объявление о проведении акции (менее чем за три дня), из-за чего власти не могут принять меры по обеспечению ее безопасного проведения. Организаторам напомнили, что проведение манифестации может караться лишением свободы на срок до шести месяцев и штрафом до 7,5 тыс. евро. Кроме того, власти указывают на неуместность подобных акций в свете напряженной обстановки после многодневных погромов из-за убийства полицейским в конце июня 17-летнего водителя, а также на планы проведения уже запланированных на площади других мероприятий.

Другие манифестации

Изначально представители ассоциации "Правды для Адама Траоре", которую возглавляет его сестра Асса, планировали провести марш в его родной коммуне Персан, однако власти департамента Валь-д'Уаз не дали разрешения на проведение мероприятия. Представители ассоциации, а позже и ряд видных политиков левых партий выступили с осуждением этого решения властей и призвали собраться на площади Республики, чтобы почтить память Траоре, а также убитого в Нантере 17-летнего Наэля и других жертв полицейского насилия.

Кроме Парижа, акции, заявленные как "марши траура и гнева" или протесты против насилия со стороны полиции, были запланированы в ряде других городов республики. Точных данных о количестве и географии этих манифестаций местные СМИ не приводят, однако известно готовящихся маршах в Марселе, Лилле, Нанте и Страсбурге. Как отмечает Agence France-Presse, до последнего времени все подобные акции проходили без серьезных инцидентов. Однако в 2020 году как минимум один марш в память о Траоре перерос в беспорядки и столкновения с полицией.

В четверг официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил в эфире телеканала LCI, что проведение подобных маршей в нынешних обстоятельствах "подливает масла в огонь". Он также обвинил политиков левых партий, которые поддерживают такие акции, в "выходе за пределы республиканской линии".