Единство народов стало темой якутского праздника Ысыах в Москве

На празднике отдельное внимание также уделено поддержке участникам специальной военной операции

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Единство народов России и поддержка участников специальной военной операции стали темой национального якутского праздника Ысыах, который прошел в Москве в музее-заповеднике "Коломенское", передает корреспондент ТАСС.

"Мы на праздник собрались прежде всего для того, чтобы обняться и почувствовать плечо друг друга, чтобы понять, как вместе бьются наши сердца ради одного - ради будущего нашей великой России, ради будущего наших детей и внуков, ради нашего государства, ради тысячелетней России, которую защищали наши предки и которую сегодня защищают наши современники", - сказал на открытии праздника постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте РФ Андрей Федотов отметив, что Ысыах в Коломенском проходит в 16-й раз.

Заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Иван Петров отметил, что Ысыах "пропитан историей, традициями и культурой якутского народа".

"Стало доброй традицией проведение праздников народов России на Московской земле, позволяющей жителям и гостям столицы ближе знакомиться с историей и культурным многообразием регионов страны. Якутский праздник Ысыах, с богатой культурной программой в музее-заповеднике "Коломенское" вновь представит нам широкую панораму самобытной культуры Республики Саха (Якутия)", - зачитал Петров приветствие мэра Москвы Сергея Собянина.

Ритуалы и награждение

В этом году основной темой Ысыаха стала консолидация многонациональной России. На празднике отдельное внимание уделено поддержке участникам специальной военной операции (СВО).

Так, на церемонии открытия приветствовали гостей Ысыаха - участников СВО. Среди них - старший лейтенант, начальник отдела при управлении инженерных войск Вооруженных Сил РФ Анатолий Храмов, участник СВО и автор стихов, написанных на фронте. Медалями "За отвагу" и "Ветеран боевых действий" на церемонии открытия был награжден другой участник СВО - Николай Петров, рядовой добровольческого отряда "Барс-2".

Для гостей и участников праздника подготовлена также развлекательная программа: запланирован турнир по масс-рестлингу - якутскому виду единоборства, весь день работает выставка-ярмарка "Город мастеров", на которой представлены традиционные украшения и меховые изделия, все желающие также смогут поучаствовать в открытых лекциях. В рамках Ысыаха проходит конкурс национальной одежды народов России и конкурс фольклора. Запланирована и концертная программа, в которой примут участие артисты со всей России, а также артисты Центрального дома Российской армии.

О празднике

Главный праздник в Якутии - Ысыах (переводится как "изобилие") - связан с культом солнечных божеств, с религиозным культом плодородия, традиционно его отмечают в день летнего солнцестояния. С 2007 года праздник проводится и в Москве на базе музея-заповедника "Коломенское".