В Перми на авиашоу "Крылья Пармы" выступили авиагруппы "Русь" и "Первый полет"

В исполнении пилотажных групп можно было увидеть "клин", "вентилятор", "булаву" и "тюльпан"

ПЕРМЬ, 8 июля. /ТАСС/. Авиационная группа высшего пилотажа "Русь" и пилотажная группа на поршневых самолетах "Первый полет" выступили в Перми на авиационном шоу "Крылья Пармы", которое прошло в рамках фестиваля "Оружие Победы" - одного из флагманских мероприятий празднования 300-летия столицы Прикамья. Об этом в субботу сообщает корреспондент ТАСС.

"В нашей пилотажной программе - выступление не только пилотажной группы "Русь". Свое мастерство сегодня демонстрирует и первая в России профессиональная пилотажная группа на поршневых самолетах "Первый полет", - рассказали организаторы фестиваля.

"Русь" - старейшая авиационная группа высшего пилотажа в России. Эскадрилья сформировалась в 1987 году, на базе Вяземского учебного авиационного Центра. Пилоты группы - единственные в России летчики, выступающие на самолетах Л-39 "Альбатрос" - реактивных штурмовиках, которые используются в Российских ВВС в качестве учебно-тренировочных. Ассы эскадрильи выполняют сложнейшие фигуры высшего пилотажа, а "изюминкой" группы является цветовое сопровождение каждого авиашоу с помощью цветного дыма.

Пилотажная группа "Первый полет" - первая в России профессиональная пилотажная группа, выступающая на поршневых самолетах. В состав группы входят действующие абсолютные чемпионы России, Европы и мира по высшему пилотажу. Авиапарк группы состоит из 10 самолетов Як-52, Як-54, Як-18Т, Су-31МХ, Piper PA-23 250 и Sportstar. Еще одной фишкой "Первого полета" является печать букв в небе с помощью специальной автоматизированной системы.

В исполнении пилотажных групп можно было увидеть "клин", "вентилятор", "булаву", "тюльпан" и многие другие фигуры высшего пилотажа. Также мастера спорта по самолетному спорту и тренер команды Пермского края по самолетному спорту Александр Соловьев продемонстрировал пилотаж двухместного одномоторного самолета ЯК-52. Помимо этого, свои таланты на авиашоу показала и Федерация парашютного спорта Пермского края с купольной акробатикой.

В перерывах между выступлениями пилотов и акробатов в небе зрители шоу могли послушать музыкальную программу в исполнении групп HEAVEN и Jesse James, а также автора песен на тему авиации, комментатора и телеведущего Николая Анисимова.

О фестивале

Фестиваль "Оружие Победы" - одно из флагманских событий 300-летия Перми. В рамках фестиваля в июне на двух городских площадках открылись выставки военной техники. В социокультурном пространстве "Завод Шпагина" представлено порядка 400 экспонатов: гаубицы, пушки, минометы, станки, элементы бронепоездов - как оригиналы, так и копии. Вторая выставка организована в Музее пермской артиллерии, в нее вошли 48 экспонатов.

Посетители выставок также могут увидеть различное оборудование, документы, плакаты, военную и гражданскую продукцию промпредприятий Прикамья, а также познакомится с историями заводчан, сыгравших ключевую роль в становлении пермской промышленности. Завершится фестиваль, посвященный людям труда и достижениям пермских промышленников, в октябре.