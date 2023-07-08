В Псковской области открылся круглогодичный молодежный центр "Истоки"

Участие в церемонии принял первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

ПЕЧОРЫ /Псковская область/, 8 июля. /ТАСС/. Открытие круглогодичного молодежного историко-культурного центра "Истоки" состоялось в Псковской области на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Участие в церемонии принял первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, губернатор Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), передает корреспондент ТАСС.

"Не случайно решением президента здесь, на Псковской земле, создается не просто летний форум, а создается круглогодичный центр с этого года. На базе форума "Истоки" формируется круглогодичный образовательный центр. Это уже целая семья. Решением президента у нас уже созданы были три круглогодичных образовательных центра - "Сереж" в Подмосковье, "Таврида" на исторической земле Крыма, "Машук" в Пятигорске на Северном Кавказе. Семья круглогодичных президентских образовательных центров теперь тоже многодетная семья. В нее добавился круглогодичный центр "Истоки" на Псковской земле", - сказал Кириенко.

По данным пресс-службы молодежного историко-культурного форума "Истоки", круглогодичный центр станет площадкой для патриотического воспитания молодежи по аналогии с центром знаний "Машук", мастерской управления "Сенеж" и академией творческих индустрий "Меганом". На площадке центра молодежь, семьи с детьми, активисты некоммерческих организаций смогут больше узнать о культуре, истории и традициях России. Этой осенью запланированы пять заездов всероссийского проекта "Истоки. Школа", они объединят до конца года более 500 участников.

Круглогодичный центр расположен на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, который является одним из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей. Для запуска была проведена реконструкция объектов паломнического центра, здесь появились новые корпуса для проживания участников, где могут разместиться до 300 человек одновременно.

В "Истоках" также обустроен большой образовательный центр с четырьмя конференц-залами, рассчитанными более чем на 300 мест, легковозводимые домики, штаб организаторов, полностью отреставрированное здание дома культуры.

Высадка саженцев

После церемонии открытия центра состоялась высадка саженцев на "Аллее семейных ценностей" на территории паломнического центра монастыря. Вместе с участниками форума "Истоки" в мероприятиях приняли участие Кириенко, Ведерников и митрополит Тихон.

По данным пресс-службы молодежного историко-культурного форума "Истоки", было высажено 50 саженцев венгерской сирени, а сама аллея олицетворяет собой символ жизни, мудрости, крепких корней семей и рода.

О монастыре и "Истоках"

В Печорах начал свою работу молодежный историко-культурный форум "Истоки". В его программе предусмотрены заезды по разным тематическим направлениям, в их числе: "Семейные ценности", "Гармония", "Созидание", "Школа молодого патриота". Форум продлится до 23 августа.

В 2021 году впервые по поручению президента России Владимира Путина был запущен молодежный историко-культурный форум "Истоки", который объединил в Печорах тысячу участников - от волонтеров и сотрудников музеев до активистов студенческих объединений и семей с детьми.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь находится в 50 км от Пскова, вблизи границы с Эстонией. Официальной датой основания обители считается 1473 год. Ансамбль монастыря насчитывает более 10 храмов. На территории обители сохранились также старинные зубцы стен и бойницы, боевые ходы и остатки земляных укреплений, возведенные при Петре I. Ежегодно Псково-Печерский монастырь и его святыни привлекают множество паломников и туристов из России и многих стран мира.