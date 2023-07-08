Медведев в День семьи, любви и верности передал икону Божией матери храму в Петербурге

Храм освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в День семьи, любви и верности вместе с супругой Светланой посетил церемонию освящения храма Петра и Февронии Муромских в поселке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга и передал храму в дар икону Божией Матери "Нечаянная Радость".

Храм освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Позвольте сердечно вас поздравить с праздником, с Днем памяти святых благоверных князей Петра и Февронии, с Днем семьи, любви и верности, который теперь является государственным праздником", - обратился Медведев к патриарху. Он пожелал главе РПЦ многие блага и лета, после чего передал икону.

Политик отметил, что счастлив присутствовать на церемонии освящения храма. "Я неоднократно бывал в Солнечном и чуть дальше по соответствующей трассе. И ничего подобного тогда не было. Так важно, что все изменилось. Это произошло вашими стараниями, стараниями и молитвами Русской православной церкви и огромного числа людей, как принято говорить в церкви соработников, которые помогали и продвижению этого проекта и помогают строить огромное количество других храмов на Руси", - добавил Медведев.

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. До 2022 года он отмечался неофициально. 28 июня 2022 г. указом президента РФ празднику придан официальный статус. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муромском княжестве. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака.