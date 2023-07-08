Правительство выделило 115 млн рублей на создание противопожарной службы в алтайском селе

Средства направили в рамках госпрограммы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Подразделение противопожарной службы откроют в Манжерокском сельском поселении Республики Алтай. На это из резервного фонда правительства РФ выделили более 115 млн рублей, сказано в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном в субботу.

"Выделить Минфину России в 2023 году на предоставление бюджету Республики Алтай <…> бюджетные ассигнования в размере 115 269 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", - сказано в распоряжении.

Деньги пойдут на создание подразделения противопожарной службы Республики Алтай на территории Манжерокского сельского поселения. Подразделение должно быть создано до 1 марта 2024 года.

Уточняется, что средства были выделены в рамках госпрограммы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".