8 июля, 15:57

Правительство выделило 115 млн рублей на создание противопожарной службы в алтайском селе

Средства направили в рамках госпрограммы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Подразделение противопожарной службы откроют в Манжерокском сельском поселении Республики Алтай. На это из резервного фонда правительства РФ выделили более 115 млн рублей, сказано в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном в субботу.

"Выделить Минфину России в 2023 году на предоставление бюджету Республики Алтай <…> бюджетные ассигнования в размере 115 269 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", - сказано в распоряжении.

Деньги пойдут на создание подразделения противопожарной службы Республики Алтай на территории Манжерокского сельского поселения. Подразделение должно быть создано до 1 марта 2024 года.

Уточняется, что средства были выделены в рамках госпрограммы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами". 

Теги:
РоссияАлтай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация