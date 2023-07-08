В Нью-Дели прошел самый мощный за 20 лет ливень

В столице Индии за девять часов выпало 126,1 мм осадков

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июля. /ТАСС/. Мощный муссонный ливень обрушился в субботу на Нью-Дели, парализовав город на несколько часов. Как сообщает Метеорологический департамент Индии, в городе за девять часов выпало 126,1 мм осадков, что стало самым высоким показателем за 20 лет.

Как указывает департамент, этот ливень стал самым мощным с 10 июля 2003 года, когда в столице Индии выпало 133,4 мм осадков. Исторический рекорд за все время метеонаблюдений был установлен в городе 21 июля 1958 года - 266,2 мм осадков.

При этом субботний дождь принес в Нью-Дели прохладу - максимальная дневная температура установилась на уровне 28,7 градуса по Цельсию, что на 8 градусов ниже среднего сезонного показателя.

В городе отмечены многочисленные случаи затопления дорог, падения деревьев, на дорогах образовались заторы. Метеорологи предупреждают, что в воскресенье ливни могут продолжиться.

Власти города заявляют, что ситуация пока находится под контролем, и обращаются к жителям с просьбой быть осторожными, поскольку люди прячутся от ливня и грозы под деревьями, а дети на окраинах купаются в лужах, образовавшихся на дорогах.