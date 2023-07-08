В Москве более 150 тыс. человек посетили парад и выставку ретротранспорта

В департаменте транспорта отметили, что колонна исторических трамваев и автомобилей проехала от метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Более 150 тыс. человек посетили в субботу парад и выставку ретротранспорта на Чистопрудном бульваре в Москве. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

"В этом году колонна исторических трамваев и автомобилей разных времен вновь проехала от метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара. Праздник посетили более 150 тыс. человек. Благодарим всех, кто пришел, и еще раз поздравляем с Днем московского транспорта", - передает ведомство слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он добавил, что в параде участвовали около 50 единиц ретротехники, среди которой 14 трамвайных вагонов. Именно трамвай был первым городским транспортом в столице, передает департамент.

В этом году парад прошел в столице уже в 18-й раз с 2013 года.