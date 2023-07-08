В Дагестане объявили штормовое предупреждение до 11 июля

Порывы ветра могут достигать 20 м/с

МАХАЧКАЛА, 8 июля. /ТАСС/. Сильные дожди с градом и ветром ожидаются в ближайшие четыре дня в Дагестане. ГУ МЧС по республике объявило штормовое предупреждение.

"В период с 16:00 до 18:00 08.07.2023 года и до конца суток 11.07.2023 года местами по районам Дагестана ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20 м/с", - говорится в распространенном в субботу сообщении ведомства.

В связи с обильным осадками на малых реках ожидается подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах - сход селевых потоков.