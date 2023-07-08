Российский парусник "Седов" отправился из Калининграда во второй рейс по Балтике

В пресс-службе Балтийской государственной академии сообщили, что на борту находятся 140 курсантов

КАЛИНИНГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Российское учебное парусное судно "Седов" в субботу отправилось из Калининграда во второй в навигации 2023 года рейс с курсантами-практикантами шести морских учебных заведений страны. Плавание крупнейшего в мире барка будет проходить по Балтийскому морю, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийской государственной академии (БГА) рыбопромыслового флота, являющейся эксплуатантом парусника.

"На борту "Седова" находятся 140 курсантов шести учебных заведений страны - БГА, Калининградского, Санкт-Петербургского и Волго-Каспийского морских рыбопромышленных колледжей, Керченского государственного морского технологического университета и Мурманского государственного технического университета", - рассказали в пресс-службе, заметив, что в числе курсантов - восемь девушек, обучающихся в академии и морском рыбопромышленном колледже Калининграда.

Морскую практику в течение месяца на парусном судне во время плавания по Балтике будут проходить будущие судомеханики, судоводители, электромеханики, радисты, представители других специальностей.

Предполагается, что барк "Седов" примет участие в торжествах, посвященных Дню Военно-морского флота России, который отмечается в последнее воскресенье июля, в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь этого праздника, отметили в пресс-службе академии. Возвращение из этого плавания в Калининград планируется в начале августа.

Как ранее сообщал ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон, изначально планировалось, что в рамках навигации 2023 года два рейса совершит парусник "Седов" и столько же другой знаменитый барк "Крузенштерн", эксплуатантом которого также является БГА. Но поскольку на "Крузенштерн", находящийся в плановом ремонте, задерживаются поставки некоторого оборудования (из-за санкций Запада пришлось срочно заказывать на отечественных заводах), решено, что "Седов" совершит три рейса, и один - "Крузенштерн", предположительно, в октябре-ноябре. Это позволит пройти морскую практику всем курсантам учебных заведений Росрыболовства в рамках навигации 2023 года.

О барке "Седов"

Парусник "Седов" был спущен на воду на верфи в Киле (Германия) в 1921 году и первоначально назывался "Магдалена Виннен II". По итогам Второй мировой, в соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях, судно было передано Советскому Союзу и переименовано в "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Седова. Барк занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебных парусных судов. Его длина - 117,5 м, водоизмещение - 7 320 т, экипаж - 240 человек, площадь парусов - почти 4,2 тыс. м. "Седову" принадлежит официальный мировой рекорд скорости для парусников этого класса, который составляет 18,32 узла.

В 2012-2013 годах барк совершил кругосветное плавание, которое длилось 14 месяцев. "Седов" - участник кругосветной экспедиции 2019-2020 годов, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Парусник также совершил трансарктический переход по Северному морскому пути в автономном плавании из Владивостока в Мурманск.