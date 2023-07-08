В Сириусе на VK Fest выступили с лекциями путешественник Конюхов и известные спортсмены

Также гости фестиваля смогли посетить мастер-классы, посвященные античному искусству, которые проводились Государственным Эрмитажем

СИРИУС /федеральная территория/, 8 июля. /ТАСС/. Музыкальные, образовательные и интерактивные площадки VK Fest собрали несколько тысяч гостей в Сириусе. Путешественник и писатель Федор Конюхов объяснил гостям фестиваля, почему путешествия являются для него смыслом жизни, с лекциями перед гостями выступили титулованные российские спортсмены, а Государственный Эрмитаж провел мастер-классы по античному искусству, сообщает в субботу оргкомитет фестиваля.

"Уже сегодня самый масштабный фестиваль страны проходит в Сириусе (Сочи). Четвертый по счету VK Fest этого года собрал тысячи гостей на побережье Черного моря. Фестиваль также подготовил для посетителей в Сириусе насыщенную образовательную программу. Для гостей "Знания. Лектория" на VK Fest выступил путешественник и писатель Федор Конюхов с лекцией на тему "Путешествия как смысл жизни", - сообщает оргкомитет.

VK Fest в Сириусе прошел в течение одного дня в субботу. Гостям мероприятия были доступны интерактивные, образовательные и музыкальные площадки. Среди интерактивных площадок гости фестиваля смогли посетить мастер-классы, посвященные античному искусству, которые проводились Государственным Эрмитажем, их участники смогли расписать греческую вазу, сделать украшение из глины, создать мозаику по древним образцам и изготовить витражные светильники. В шатре крупнейшего музея России состоялся показ фильма об истории Эрмитажа с участием Константина Хабенского, также гости шатра смогли виртуально переместиться в один из музейных залов античного искусства. Островок возможностей "Таврида.АРТ" принял творческих посетителей VK Fest, здесь активности были посвящены путям самореализации.

В рамках образовательной программы перед гостями выступили с лекциями гимнастка мирового класса по версии FIG Самира Мустафаева, двукратный чемпион России по футболу Дмитрий Сенников, олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и другие. Лекторий был посвящен теме успехов российского спорта.

Также зрителям подарили свои выступления исполнители Султан Лагучев, Леонид Агутин, Клава Кока, Мари Краймбрери, Коста Лакоста, Звонкий и DJ Smash.

VK Fest в 2023 году проходит целый месяц. Он уже состоялся во Владивостоке, Новосибирске и Санкт-Петербурге, следующей площадкой проведения станет Москва. В столице России он пройдет 15 и 16 июля.