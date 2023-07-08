В Москве стартовал Ночной забег

Участники пробегут 10 км по Лужнецкой и Фрунзенской набережным и территории спорткомплекса "Лужники"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Старт Ночного забега состоялся в спортивном комплексе "Лужники" в Москве, он продлится до финиша последнего участника. Об этом сообщили в пресс-службе Бегового сообщества.

"Ночной забег - один из самых необычных стартов Бегового сообщества. Это не просто забег - это настоящая беговая вечеринка под открытым небом. Зажигательная музыка, яркое световое шоу и, конечно, участники, зажигающие город и друг друга своим бегом, каждый год делают эту ночь яркой и запоминающейся. Но самое главное - они продолжают удивлять нас и показывать классные результаты, несмотря на то что на этом старте нет элитного кластера и он больше про эмоции, а не про спортивные достижения", - цитирует пресс-служба директора Ночного забега и сооснователя Бегового сообщества Дмитрия Тарасова.

По его словам, в прошлом году обновилось сразу два рекорда трассы, а в этом году всех участников ждет интересная борьба беговых клубов. Атлеты питерского бегового клуба "Сосновка" и "Бегового монастыря" решили устроить состязание в рамках забега. "Классно, что профессиональные атлеты заинтересованы в том, чтобы показывать высокие результаты даже в рамках таких фановых стартов. Ждем новые рекорды", - подчеркнул Тарасов.

Участники пробегут 10 км по ночной столице. Забег традиционно начался в Лужниках и продлится до последнего финишера, который пересечет финишную черту уже после полуночи. Старт расположился у Малой спортивной арены. Финишировать участники будут на центральной площади у стен Большой спортивной арены. А сам маршрут забега пройдет по Лужнецкой и Фрунзенской набережным и территории спорткомплекса "Лужники".

Последний километр спортсмены уже по традиции пробегут внутри Большой спортивной арены. Победителями Ночного забега станут пять мужчин и пять женщин, пришедших к финишу быстрее всех. Их по традиции ждут памятные кубки и подарки от партнеров, а также денежное вознаграждение. Для всех финишеров Ночного забега приготовили памятные значки.

"Особенной эта ночь станет не только для участников забега, но и для зрителей. В прошлом году именно болельщики создали уникальную атмосферу на забеге - многие бегуны отмечали, что живой коридор на последних километрах старта заряжал мотивацией. В этот раз организаторы, продолжая развивать культуру болельщиков, заранее собирали заявки на создание точек поддержки на дистанции забега", - добавили в пресс-службе.