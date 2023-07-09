В Москве на фестивале "Ретрорейс" покажут редкие автомобили и городской транспорт

Мероприятие состоится на Воробьевых горах

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Городской фестиваль "Ретрорейс" состоится на Воробьевых горах в российской столице в воскресенье. Гости мероприятия смогут под открытым небом увидеть личные машины, специализированный и городской транспорт, который курсировал по столичным улицам полвека назад, сообщили ТАСС в пресс-службе Музея транспорта Москвы.

"9 июля, с 10:00 до 21:00, Музей транспорта Москвы проведет свой ежегодный городской фестиваль "Ретрорейс" на Воробьевых горах. В этом году музей познакомит посетителей с городским, специализированным и личным транспортом Москвы 1970-80-х годов. Мероприятие приурочено ко Дню московского транспорта", - значится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, для удобства гостей фестиваля также предусмотрен трансфер на двух ретроавтобусах, курсирующих по маршруту "метро "Университет - Смотровая площадка - метро "Университет". Еще один ретроавтобус будет возить посетителей по специальному экскурсионному маршруту. Вход на мероприятие бесплатный, по регистрации на сайте музея.

О выставке и ралли

"Центром фестиваля станет выставка экспонатов музея, где можно будет увидеть, например, легендарный ЗиЛ-158, который послужил отправной точкой для создания ЛиАЗ-677 - самого популярного городского автобуса в мире, или крошечный, но редкий экспонат - тротуароуборочную машину "ТУМ-975", которая приводила в порядок улицы и дворы Москвы до конца 1970-х годов", - отметили в музее.

Как и в прошлом году, свою технику на фестивале представят также приглашенные автоклубы, реставрационные мастерские, частные коллекционеры и музеи-партнеры.

Также в рамках мероприятия состоится любимое зрелище всех автолюбителей и ценителей ретроавтомобилей - большое авторалли "На семи холмах", проводимое с 2016 года Автоспортивным обществом "Наследие" и Комитетом классических автомобилей Российской автомобильной федерации (РАФ). Владельцы ретротехники проедут более 80 км.

Ралли "На семи холмах" - четвертый этап Кубка РАФ и Кубка Гран тур, главной в стране серии ретроралли. Специальные зачеты Гран тур и Just For Fun позволяют принять участие в ралли в туристическом формате, без наличия специальных штурманских навыков и оборудования.

О других мероприятиях

Музей подготовил большую программу для детей: мастер-классы по 3D-моделированию, сборке мотора от музея "М.О.С.Т", созданию собственного дизайна автомобиля и пластилиновой анимации с Фиксиками и Бодо Бородо.

"Еще юные посетители смогут принять участие в викторине "Самостоятельный пешеход" и мастер-классе "Засветись" от ЦОДД, погоняться на педальных машинках Музея автомобильных историй и поиграть в настольные игры от "Мосигры", - анонсировали в пресс-службе.

Гости фестиваля на выездном лектории музея смогут узнать об истории дизайна отечественных автобусов и московских трамваев, принять участие в обсуждении книжного клуба и познакомиться ближе с транспортными профессиями.

"А еще целый шатер будет приспособлен под любимую москвичами настольную игру - домино. Здесь пройдут мастер-классы и турнир. Атмосферу азарта, интриги и веселья будут задавать актеры в роли профессиональных игроков в домино из 1970-х. Также в течение всего дня можно будет поиграть в пинг-понг с Ping Tablet в свободном формате", - заявили в музее.

Также на фестивале выступят артисты мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" - романтического спектакля, основанного на хитах бит-квартета "Секрет", и состоится гаражная ярмарка-распродажа "Ленинградский Гаражсейл", где можно будет приобрести качественные вещи, которые были подобраны на блошиных рынках и в винтажных магазинах.

"На фестивале можно будет посетить стенд-гараж "Авто.ру", где гости смогут пройти увлекательный телеграм-квест про самые оригинальные автомобили "Ретрорейса" и "Авто.ру". Например, участникам будет предложено найти машину с восемью колесами или узнать за какую стоимость был продан легендарный Бэтмобиль на "Авто.ру". В завершении квеста все участники смогут выбрать машину своей мечты, припарковать ее в цифровой гараж и выиграть автомобильный охладитель для напитков или другие призы", - заключили в музее транспорта.