В Москве ожидаются переменная облачность и до 25 градусов тепла

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Погода преимущественно без осадков, переменная облачность и температура воздуха до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 23 до 25 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до 13 градусов. Ветер северный, северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться от 21 до 26 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 10 градусов.