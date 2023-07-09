9 июля, 04:01

В Совфеде оценили размер штрафа за езду на электросамокате вдвоем в 1 тыс. рублей

По мнению зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Валерия Васильева, такие нарушения сможет фиксировать лично сотрудник ГИБДД

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Штраф за езду на электросамокате и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) одновременно двух человек может составлять 1 тыс. рублей, фиксировать такие нарушения сможет лично сотрудник ГИБДД. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети.

Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на письмо Минтранса РФ в адрес депутата Госдумы Александра Якубовского о том, что ведомство планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях  РФ штрафы для водителей СИМ за нарушение правил дорожного движения. В пресс-службе Минтранса РФ сообщили ТАСС, что направили предложение в Минюст РФ.

"Уже сегодня необходимо по аналогии с наказанием за нарушение правил дорожного движения пешеходом наказывать пользователей СИМ за езду на электросамокате вдвоем и ввести штраф за данное правонарушение. Если за переход в неположенном месте полагается штраф в размере 500 рублей, то за езду вдвоем эту сумму нужно увеличить вдвое", - считает Васильев.

Как объяснил сенатор, наказание по аналогии с переходом в неположенном месте оправдано, так как в этом случае не придется вводить дополнительную систему фиксации правонарушения для взимания штрафов. Наказывать электросамокатчиков за езду вдвоем, как и нарушающих ПДД пешеходов, может лично сотрудник ГИБДД, считает сенатор. 

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