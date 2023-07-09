В России предложили бесплатно давать землю семьям после 10 лет брака

Также тем, кто будет претендовать на получение участка, необходимо иметь детей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение палаты законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Слуцкого.

"Депутаты от ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким предложили выдавать бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства гражданам, проживающим в официальном браке более 10 лет и имеющим детей. Проект поправок планируется к внесению в Государственную думу после получения заключения правительства РФ в течение 30 дней", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Слуцкого, такая инициатива направлена на постепенный переход от урбанизации мегаполисов к развитию современной малоэтажной застройки за городом. "Нам нужно уйти от бездумной урбанизации и перейти от строительства бесконечных "человейников" в крупнейших городах к современной усадебной застройке и малоэтажному строительству. Если мы сделаем это, то вместо развития в России немногих мегаполисов, которые втягивают в себя людей, получим возможность развития всей территории страны", - пояснил глава ЛДПР.

В пресс-службе политика также отметили, что выделенный земельный участок станет общей долевой собственностью всех членов семьи, включая самих родителей и их детей.