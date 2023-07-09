На подъезде к Крымскому мосту в пробке со стороны Кубани стоят более 500 автомобилей

Ожидание проезда по мосту превышает два часа

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Более 500 автомобилей скопились на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в воскресенье по состоянию на 09:00 в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

"09:00. Со стороны Тамани очередь составляет 520 машин. Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи затруднений нет", - говорится в сообщении.

8 июля сообщалось, что к 07:00 со стороны Краснодарского края на подъезде к Крымскому мосту вновь скопился транспорт, в очереди находились порядка 260 автомобилей, затем их число увеличилось до 300, позже пробка со стороны Кубани была ликвидирована. Со стороны Крыма пробка на подъезде к Крымскому мосту начала образовываться во второй половине дня, по состоянию на 14:00 в очереди скопились около 260 машин, затем затор был ликвидирован.

Из-за начала активного туристического сезона в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом, а также в связи с тщательным досмотром, который проводится после теракта 8 октября 2022 года, при въезде на Крымский мост со стороны Кубани с 1 июля начали образовываться многокилометровые пробки. Самая протяженная очередь из машин была зафиксирована утром 3 июля. Тогда длина пробки на Крымский мост со стороны Кубани, по данным оперштаба Краснодарского края, достигла 13 км.

5 июля сообщалось, что пробки на подъездах к Крымскому мосту, возникшие со стороны Краснодарского края и Крыма, ликвидированы. Ранее ситуация на подъезде к Крымскому мосту обсуждалась на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Сообщалось, что Минтранс России ожидает пиковой нагрузки на Крымском мосту 16-17 июля. Также затруднения в движении транспорта возможны и в августе, но уже на выезде из республики.