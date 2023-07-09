Путин поприветствовал участников Форума будущих технологий

Глава государства назвал залогом национального прогресса укоренное внедрение передовых разработок

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Форума будущих технологий, проходящего под девизом "Опережая время", сообщается в воскресенье на сайте Кремля.

"Нынешний форум посвящен квантовым технологиям.<...> Сегодня в условиях беспрецедентных внешних вызовов, а главное - масштабного, качественного обновления промышленности, сельского хозяйства, всех отраслей российской экономики, государственного управления и социальной сферы, принципиально важно, чтобы передовые разработки наших инженеров, исследователей максимально быстро внедрялись в жизнь. В этом залог укрепления нашего технологического суверенитета, а значит, и национального прогресса, роста благосостояния наших граждан", - говорится в послании главы государства.

Путин также подчеркнул, что форум станет традиционным, а важнейший приоритет России - использовать колоссальный потенциал инновационных решений для роста экономики и повышения качества жизни людей.

Президент отметил, что в предстоящих встречах примут участие зарубежные представители, что, по его мнению, может стать возможностью для наращивания взаимовыгодного сотрудничества, развития перспективных технологических контактов и реализации совместных прорывных проектов.