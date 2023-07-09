В СПЖ сообщили, что верующих УПЦ в Киеве начали пускать на службу в Киево-Печерскую лавру

По информации союза, пропуск возобновился после проверки документов прихожан

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали запускать верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на воскресное богослужение в Киево-Печерскую лавру. Об этом в Telegram-канале сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

"Киево-Печерская лавра. После проверки документов верующих начали пускать в обитель", - говорится в сообщении.

Ранее утром в УПЦ сообщили, что верующих не пускают на службу. На кадрах, распространенных в Telegram-канале канонической церкви, видно, что люди вынуждены ждать за заграждением у входа в монастырь.

Несмотря на отсутствие решения суда, украинские власти начали разработку стратегии для Киево-Печерской лавры на 2023-2051 годы. 1 июля в УПЦ поступило письмо министерства культуры с требованием к монахам освободить пять корпусов лавры до 4 июля. Для опечатывания корпусов была создана комиссия, а в случае отказа монахов покинуть помещения власти угрожали сменить замки. В УПЦ назвали такие требования самоуправством.

4 июля комиссия Минкультуры пришла в лавру, однако прихожане канонической церкви встали на защиту помещений. Руководство комиссии обратилось в полицию с жалобой на прихожан УПЦ и покинуло территорию, не сумев опечатать ни один из пяти корпусов. Тогда музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" с 5 июля ограничил для прихожан время доступа в расположенный на его территории монастырь УПЦ, а утром 6 июля при содействии полиции начались смена замков и захват корпусов.