Путин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с профессиональным праздником

Глава государства отметил важность этой сферы в российской экономике

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса России с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в воскресенье.

"Рыбохозяйственный комплекс играет важную роль в отечественной экономике, обладает значительным технологическим потенциалом, вносит значимый вклад в укрепление продовольственной безопасности, в развитие регионов и их социальной инфраструктуры. Все это результат труда многих поколений промысловиков, ученых, инженеров, представителей разных специальностей, которые закладывали традиции отрасли и совершенствовали ее работу, подавали пример рачительного отношения к природным богатствам нашей страны", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что сейчас необходимо сконцентрироваться на таких первоочередных задачах, как насыщение российского рынка качественной, экологически чистой и доступной продукцией, расширение ее ассортимента, наращивание возможностей для глубокой переработки сырья и экспорта.

"Необходимо продолжать курс на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности рыбохозяйственного комплекса, модернизацию предприятий, обновление рыболовного флота с использованием мощностей отечественных судостроительных верфей и производителей профильного оборудования, уделять особое внимание подготовке кадров, надежному обеспечению социальных гарантий тружеников и ветеранов отрасли", - добавил президент.

Глава государства выразил уверенность, что компетентность и ответственный подход к делу помогут добиваться поставленных целей.