Мишустин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с профессиональным праздником

Он имеет для России стратегическое значение, отметил премьер-министр

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса России с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Рыбохозяйственный комплекс имеет стратегическое значение, обеспечивает продовольственную независимость и безопасность государства, производит высококачественную продукцию, которая пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках", - говорится в сообщении.

Мишустин напомнил, что Россия обладает самой большой акваторией в мире, миллионами километров рек и запасами биологических ресурсов, а рыболовство является неотъемлемой частью национальной культуры.

"Несмотря на санкционное давление, отрасль успешно адаптировалась к новым условиям, продолжает динамично развиваться, решать масштабные задачи. Модернизируются предприятия, создается новая портовая и логистическая инфраструктура, строятся современные рыболовецкие суда. Важно, что вы ведете большую работу по оценке запасов и изучению перспективных промысловых объектов. Многое делаете для рационального и экологически безопасного использования биоресурсов, внедряете цифровые решения, увеличиваете объем воспроизводства", - подчеркнул премьер.

Мишустин отметил, что профессионализм, огромный труд, энергия и целеустремленность позволяют развивать рыбопромышленный комплекс и добиваться успехов.