Жителей столицы пригласили стать волонтерами на Московском урбанистическом форуме

Для работы на мероприятии планируют привлечь более 3 тыс. добровольцев

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"С 1 августа по 10 сентября в столице пройдет Московский урбанистический форум. В его работе помогут волонтеры. Набирать и координировать добровольческий корпус будет ресурсный центр "Мосволонтер". Форум состоится на нескольких площадках, добровольцы подключатся на двух из них - в спорткомплексе "Лужники" и парке "Зарядье". Организаторы приглашают коммуникабельных и доброжелательных волонтеров в возрасте от 14 лет. Одно из условий - готовность помогать не менее пяти дней в течение всего форума", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что для каждой площадки проходит набор отдельного волонтерского корпуса. Основное направление работы площадки в "Лужниках" - выставочная программа, в "Зарядье" - деловая программа. Общий и функциональный инструктаж перед выходом на смены для добровольцев проведут координаторы "Мосволонтера".

"Столичные волонтеры каждый год с нетерпением ждут участия в этом масштабном и важном для города событии. С 2016 года Московский урбанистический форум поддержали более 1,5 тыс. добровольцев. В этом сезоне география помощи на форуме впервые вышла за пределы одной площадки, и всего для проведения форума необходимо включение более 3 тыс. волонтеров", - привели в тексте слова председателя Комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерины Драгуновой.