В поселении Сосенское в Москве запустили новый автобусный маршрут

Он будет курсировать с интервалом в пять минут

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Около 4,5 тыс. жителей поселения Сосенское в Москве смогут пользоваться в будни новым автобусным маршрутом №109. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Запустили новый маршрут в поселении Сосенское. С 8 июля 109-е автобусы начали ходить от ЖК "Испанские кварталы" до метро "Филатов Луг" Сокольнической линии", - говорится в сообщении.

Как отметили в материале со ссылкой на заммэра столицы Максима Ликсутова, маршрутом будут пользоваться около 4,5 тыс. пассажиров в будний день. Автобусы курсируют каждые пять минут.