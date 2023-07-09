На пляжах Сочи до 11 июля запретили купание

Решение приняли в связи со штормом на море

СОЧИ, 9 июля. /ТАСС/. Спасатели рекомендовали жителям и гостям Сочи до вторника временно отказаться от отдыха у воды, купание запретили в связи со штормом на море и риском образования смерчей на участке Магри - Веселое до конца суток 10 июля. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале Департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи.

"Сегодня, 9 июля, и до конца суток 10 июля на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. На море шторм. На время действия штормового предупреждения купание на пляжах запрещено. Установлены красные флаги - в воду заходить опасно", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды. Запрет снимут как только изменятся погодные условия и стихнет шторм. Все городские службы работают в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 июля в результате залпового ливня в Сочи выпало около 80 мм осадков. В Хосте работает городской оперативный штаб под руководством главы Сочи Алексея Копайгородского. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение, выпадение сильных осадков ожидается в ночь на 10 июля.